واشنطن بوست عن مصادر: الأوروبيون يجب أن يخططوا للأسوأ

وكالات

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين، أن صدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي عزز قناعات أوروبا بأنها لا تستطيع التنبؤ بما سيفعله ترامب.

كما نقلت واشنطن بوست عن دبلوماسي أوروبي قوله، إن "الأوروبيون يجب أن يخططوا للأسوأ"،

وأوضح مسؤولون أن الانقسام بين إدارة ترامب ودول أوروبا عزز توترها بشأن قدرتها على الاعتماد على حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وفق الصحيفة.

وأشار المسؤولون، إلى أن قادة أوروبا يريدون ضمان عدم تخفيض القوات الأمريكية بناء على مفاوضات بين واشنطن وموسكو.

وأوضح المسؤولون، أن الأوروبيون لا يريدون سحب قوات الناتو من أوروبا الشرقية بشكل يجعل جيران روسيا في خطر، وفق حديثهم لـ"واشنطن بوست".

وتوقع دبلوماسيون أوروبيون سحب 20 ألف جندي أمريكي أرسلتهم إدارة الرئيس السابق جو بايدن في بدايات حرب أوكرانيا، حسبما نقلته الصحيفة.

وزار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة، الجمعة، والتقى نظيره الأمريكي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي بالعاصمة واشنطن.

ووبخ ترامب زيلينسكي أثناء جلوسهما في المكتب البيضاوي، وطلب منه أن يكون أكثر "امتنانًا"، قائلًا "أنت لست في وضع يسمح لك بأن تملي علينا ما نشعر به"، مضيفًا "شعبك شجاع جدًا، لكن إما أن تبرم صفقة أو سننسحب، وإذا انسحبنا، فسوف تقاتل حتى النهاية".

وبعد الاجتماع، أمر ترامب زيلينسكي بمغادرة البيت الأبيض رغم رغبة أوكرانيا في مواصلة المحادثات، وألغى مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا كان مقررًا.