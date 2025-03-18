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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية الاحتلال (فيديو)

12:32 م الثلاثاء 18 مارس 2025

المسجد الأقصى

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(وكالات)

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وصرحت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، أن المستوطنين تجولوا في باحات المسجد وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية، وسط حماية عسكرية مشددة من قبل قوات الأمن الإسرائيلي.

في المقابل، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط البلدة القديمة وعند أبواب المسجد الأقصى، حيث منعت دخول المصلين، في محاولة لتقييد وصول الفلسطينيين إلى المسجد.

على جانب آخر تزايدت الدعوات إلى تكثيف الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى خلال العشر الأواخر من رمضان، للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية ومحاولات فرض واقع جديد في الحرم القدسي، وذلك بحسب وكالة أنباء "صفا" الفلسطينية.

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المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى الاحتلال الإسرائيلي
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