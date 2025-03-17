سي بي إس: تفكير أمريكي إسرائيلي بتوطين سكان غزة في سوريا

وكالات

أفادت شبكة CBS الأمريكية، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحكومة الاحتلال الإسرائيلي بحثتا خيارات لإعادة توطين سكان غزة في دول أخرى، من بينها سوريا، السودان، والصومال.

ووفقًا للمصادر، فقد حاولت الإدارة الأمريكية التواصل مع الحكومة السورية المؤقتة الجديدة عبر طرف ثالث لمناقشة هذه المسألة، كما أن تصريحات ترامب خلال فترة رئاسته شجعت إسرائيل على استكشاف فرص توطين الفلسطينيين خارج القطاع.

لكن مسؤولًا سوريًا نفى وجود أي اتصالات رسمية بهذا الشأن، فيما أكد سفير الصومال في واشنطن أن حكومته لم تتلقَّ أي مقترح من الولايات المتحدة أو إسرائيل حول توطين سكان غزة على أراضيها.