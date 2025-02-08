ترامب يقيل أعضاء مجلس أمناء مركز كينيدي الثقافي ويعين نفسه رئيسا له

واشنطن - (أ ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيقيل أعضاء مجلس الأمناء في مركز جون إف كينيدي الثقافي ويعين نفسه رئيسا للمجلس.

كما أشار إلى أنه سيحدد برامج المركز الذي يعد من المؤسسات الثقافية الرائدة في البلاد، وأعلن على وجه الخصوص أنه سوف ينهي الفعاليات الخاصة بالمؤديين الذين يرتدون ملابس الجنس الآخر.

وجاء إعلان الرئيس ترامب في الوقت الذي قام فيه بإجراء تغييرات كبيرة خلال الأسابيع الأولى من فترة ولايته الثانية، حيث حاول إغلاق وكالات اتحادية وتجميد الإنفاق وإنهاء مبادرات التنوع والمساواة والإدماج في جميع أنحاء الحكومة.

وكتب ترامب على موقعه على وسائل التواصل الاجتماعي "بناء على توجيهاتي، سنجعل مركز كينيدي في واشنطن العاصمة، عظيما مرة أخرى، لقد قررت إنهاء عمل العديد من الأفراد على الفور من مجلس الأمناء، ومن بينهم الرئيس، الذين لا يشاركوننا في رؤيتنا لعصر ذهبي في الفنون والثقافة".

وأضاف "سنعلن قريبا عن مجلس أمناء جديد، يترأسه رئيس رائع، دونالد ترامب!"

وفي وقت لاحق، قال مركز كينيدي، عبر موقعه الإلكتروني، إنه على دراية بمنشور ترامب.

وجاء في البيان "لم نتلق إخطارات رسمية من البيت الأبيض فيما يتعلق بالتغييرات لمجلس الأمناء.. نحن على دراية أن بعض أعضاء مجلس إدارتنا تلقوا إخطارات إنهاء من الإدارة".

وجاء في البيان "طبقا لحوكمة المركز الذي أرساها في 1958، يتم تعيين رئيس مجلس الأمناء من جانب أعضاء مجلس إدارة المركز، ولا يوجد أي شيء في النظام الأساسي للمركز سوف يمنع أي إدارة جديدة من أن تغير أعضاء مجلس إدارتها ولكن هذا سوف يكون أول تصرف من نوعه يتخذ مع مجلس إدارة مركز كينيدي".

واتهم فنانو الدراج (وهم الفنانون الذين يرتدون ملابس الجنس الآخر) ترامب باستهدافهم بسبب من هم عليه، في بلد يكفل فيه الدستور حرية التعبير.