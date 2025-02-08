إيران تشارك في مناورات "أمان 25" في باكستان

طهران/ كراتشي- (د ب أ)

أكد قائد القوة البحرية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني اليوم السبت، على أهمية العلاقات مع باكستان، مضيفا أن هدف المشاركة في مناورات "أمان 25" هو سعي البلدين لتحسين المستوى العملياتي في المجال البحري وإجراء مناورات ثنائية في المستقبل.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن الأدميرال إيراني الذي وصل اليوم السبت إلى ميناء كراتشي الباكستاني على رأس وفد عسكري إيراني رفيع المستوى للمشاركة في مناورات "أمان 25" الدولية، قوله "إن حضور إيران على أعلى مستوى في هذا الحدث الدولي يثبت أهمية العلاقات الوثيقة مع باكستان".

وفي إشارة إلى مشاركة القوات البحرية الايرانية الخاصة في مناورات "أمان" البحرية في كراتشي، أضاف: "هذا الحدث يقام على مستوى عال وهو فرصة لإيران وباكستان لتحسين المستوى العملياتي في المجال البحري".

وأعرب الأدميرال الإيراني عن أمله في أن توفر التفاعلات بين البحريتين الإيرانية والباكستانية منصة مناسبة لإجراء مناورات ثنائية في المستقبل.

وأضاف:"دعوة الأصدقاء الباكستانيين للمشاركة في التدريبات المستقبلية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مدرجة أيضًا على جدول أعمالنا".

وجاءت زيارة الأدميرال إيراني، لمدينة كراتشي الساحلية بدعوة رسمية من قائد القوة البحرية الباكستانية لحضور مناورات "أمان 25" ومؤتمر "أمان" الدولي للحوار.