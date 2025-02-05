إعلان

المفوضية الأوروبية تفتح تحقيق بشأن منصة "شي إن" الصينية

05:16 م الأربعاء 05 فبراير 2025

المفوضية الأوروبية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بروكسل - (د ب أ)

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، عن فتح تحقيق بشأن منصة شي إن الصينية للتجارة الإلكترونية على خلفية انتهاكها لقواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بحماية المستهلكين .

وقال مسؤول أوروبي للصحفيين في بروكسل إنه يوجد اشتباه منطقي في حدوث انتهاك واسع النطاق لقوانين الاتحاد الأوروبي بشأن شروط العقود غير العادلة و مؤشر الأسعار وممارسات تجارية غير عادلة.

وقالت المفوضية إن السلطات الوطنية لحماية المستهلك على مستوى الكتلة الأوروبية سوف تجري التحقيق تحت إشراف المفوضية.

وأضافت أنه تم إبلاغ المنصة بشأن التحقيق.

وكانت المفوضية قد طلبت بالفعل في يونيو الماضي معلومات مفصلة من شي إن بشأن توجهها لمواجهة المنتجات غير القانونية والتلاعب بالمستهلكين و إمكانية تتبع التجار.

وقالت متحدثة باسم الشركة إن فرق التنظيم والامتثال سوف تتواصل مع الشركاء على المستوى الأوروبي والوطني.

وأضافت" نحن نرحب بجهود تعزيز الثقة والسلامة للمستهلكين الأوروبيين لدى التسوق عبر شبكة الانترنت".

وتحظى منصات التجارة الإلكترونية بشعبية كبيرة بسبب انخفاض أسعار السلع، وعلى الرغم من ذلك فإنها مثيرة للجدل.

وينتقد ممثلو التجارة والساسة والمدافعون عن حقوق المستهلكين جودة المنتجات والافتقار للسيطرة والمنافسة غير العادلة والتأثير البيئي للشحن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المفوضية الأوروبي منصة شي إن الصينية التجارة الإلكترونية انتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
العاهل الأردني يبحث مع ولي العهد السعودي التطورات في غزة

إعلان

إعلان

الذهب يصل إلى مستوى قياسي لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف.. فما الأسباب؟
هل تتأثر أسعار السيارات في مصر بحرب الجمارك بين أمريكا والصين؟
حزمة الحماية الاجتماعية.. توضيح جديد من الحكومة
تحذير من الأرصاد لسكان القاهرة والوجه البحري من طقس الساعات المقبلة