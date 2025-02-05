المفوضية الأوروبية تفتح تحقيق بشأن منصة "شي إن" الصينية

بروكسل - (د ب أ)

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، عن فتح تحقيق بشأن منصة شي إن الصينية للتجارة الإلكترونية على خلفية انتهاكها لقواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بحماية المستهلكين .

وقال مسؤول أوروبي للصحفيين في بروكسل إنه يوجد اشتباه منطقي في حدوث انتهاك واسع النطاق لقوانين الاتحاد الأوروبي بشأن شروط العقود غير العادلة و مؤشر الأسعار وممارسات تجارية غير عادلة.

وقالت المفوضية إن السلطات الوطنية لحماية المستهلك على مستوى الكتلة الأوروبية سوف تجري التحقيق تحت إشراف المفوضية.

وأضافت أنه تم إبلاغ المنصة بشأن التحقيق.

وكانت المفوضية قد طلبت بالفعل في يونيو الماضي معلومات مفصلة من شي إن بشأن توجهها لمواجهة المنتجات غير القانونية والتلاعب بالمستهلكين و إمكانية تتبع التجار.

وقالت متحدثة باسم الشركة إن فرق التنظيم والامتثال سوف تتواصل مع الشركاء على المستوى الأوروبي والوطني.

وأضافت" نحن نرحب بجهود تعزيز الثقة والسلامة للمستهلكين الأوروبيين لدى التسوق عبر شبكة الانترنت".

وتحظى منصات التجارة الإلكترونية بشعبية كبيرة بسبب انخفاض أسعار السلع، وعلى الرغم من ذلك فإنها مثيرة للجدل.

وينتقد ممثلو التجارة والساسة والمدافعون عن حقوق المستهلكين جودة المنتجات والافتقار للسيطرة والمنافسة غير العادلة والتأثير البيئي للشحن.