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لأول مرة منذ 50 عاما.. الأمواج تجرف 157 حوتًا إلى الشاطئ في أستراليا

01:19 م الخميس 20 فبراير 2025
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    حيتان جرفتهم الأمواج إلى الشاطئ
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    حيتان جرفتهم الأمواج إلى الشاطئ
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وكالات

ذكرت السلطات البيئية في أستراليا، أن ما يزيد عن 150 حوتا قاتلا جرفتهم الأمواج إلى الشاطئ في منطقة نائية بولاية تسمانيا.

وقالت السلطات البيئية في بيان، الأربعاء، إن 136 من بين 157 حوتا قاتلا كانوا لا يزالون على قيد الحياة.

وأكد البيان أن السلطات تواجه تحديات في الاستجابة، نتيجة صعوبة بلوغ الشاطئ وظروف المحيط التي تعرقل وصول المعدات اللازمة إلى موقع الحادث.

وأوضح بريندون كلارك، المتحدث باسم هيئة المتنزهات والشواطئ في تسمانيا، أنه يتوقع أن الأمواج جرفت الحيتان إلى الشاطئ قبل يوم أو يومين.

وحتى الآن، لم تتضح أسباب انجراف الحيتان، أحد أنواع الدلافين المهددة بالانقراض، إلى الشاطئ والتي يبلغ وزنها 1361 كجم وبطول يصل إلى 6.1 متر.

وكانت السلطات وجدت على الدلافين عالقة على شاطئ الساحل الشمالي الغربي قرب نهر آرثر الذي يبعد نحو 400 كيلومتر من عاصمة الولاية الأسترالية هوبرت.

وتشير تقارير إعلامية، إلى أن الحادث الحالي هو الأول من نوعه منذ 50 عاما.

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