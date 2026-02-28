كتب-عبدالله محمود:

قال المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن آدم بولر، إنه سيتم تطبيق عقوبات قاسية حتى تطلق إيران سراح الأمريكيين المحتجزين وتغير أساليبها.

وأوضح المبعوث الخاص لشؤون الرهائن، في تصريحات إعلامية اليوم السبت، أنه يجب على النظام الإيراني وقف دبلوماسية الرهائن.

وفي وقت سابق من اليوم، طالبت وزارة الخارجية الأمريكية النظام الإيراني بالكف عن احتجاز الرهائن وإطلاق سراح جميع الأمريكيين المحتجزين في إيران.

ودعت الخارجية الأمريكية، جميع مواطنيها الموجودين حاليًا في إيران إلى المغادرة فورًا، مشددة على ضرورة عدم سفر أيس أمريكي إلى إيران لأي سبب.