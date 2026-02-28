مجلس الأمن يرفع جبهة النصرة من قائمة العقوبات

(أ ش أ)

أعلنت لجنة مجلس الأمن المعنية بتنظيمي "داعش و"القاعدة" اليوم الجمعة، رفع جبهة النصرة لأهل الشام فى سوريا من قائمة جزاءات التنظيمين.

وأوضحت اللجنة أنه تم شطب جبهة النصرة لأهل الشام التي كانت مدرجة على القائمة منذ 14 مايو 2014، مع إدخال تعديلات لاحقة على بياناته في أعوام 2017 و2018 و2021.

وبموجب قرار الحذف، لم تعد التدابير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من قرار مجلس الأمن رقم 2734 (2024)، والمعتمد تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تنطبق على الكيان المذكور، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر وحظر توريد الأسلحة.

وكان الكيان المدرج يُعرف بعدة مسميات، من بينها "هيئة تحرير الشام وجبهة فتح الشام وجبهة النصرة، وغيرها من الأسماء المرتبطة بأنشطته داخل سوريا ، إضافة إلى شبكات دعم في العراق.

ووفقًا للمعلومات الواردة سابقًا في القائمة، ارتبطت جبهة النصرة لأهل الشام بتنظيم القاعدة، كما أشير إلى صلات سابقة لها بتنظيم (داعش) قبل إعلان انفصالها عنه عام 2013، ثم إعلان تغيير اسمها في يوليو 2016.

وأكدت لجنة العقوبات أن قائمة جزاءات داعش والقاعدة يتم تحديثها بصورة منتظمة استنادًا إلى المعلومات التي تقدمها الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية، وأن الأسماء التي يتم حذفها تُنشر في قسم البيانات الصحفية على الموقع الإلكتروني للجنة.. كما يتم تحديث القائمة الموحدة لمجلس الأمن تبعًا لأي تعديلات تطرأ على قائمة الجزاءات، بما يضمن إتاحة أحدث المعلومات للدول الأعضاء والجهات المعنية.