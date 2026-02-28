إعلان

ترامب: لدي الحق في تولي فترة رئاسية ثالثة

كتب : مصراوي

01:45 ص 28/02/2026

دونالد ترامب

(أ ب)

طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا فكرة الترشح لفترة رئاسية ثالثة وذلك خلال كلمة في ميناء كوربوس كريستي في تكساس مساء الجمعة.

وسأل ترامب الحشد "ربما نتولى فترة رئاسية إضافية، هل ينبغي علينا تولي فترة إضافية"، ورد الحشد بالتشجيع.

وأضاف الرئيس الامريكي "لدينا الحق في ذلك، لأنهم قاموا بالغش بشدة"، في إشارة إلى انتخابات 2020.

يذكر أنه قد تم دحض مزاعم ترامب بشأن حدوث تزوير كبير في الانتخابات من جانب مجموعة كبيرة من القضاة ومسؤولي الانتخابات وذراع بوزارة الأمن الداخلي التابعة لإدارته.

دونالد ترامب انتخابات أمريكا فترة رئاسة أمريكا

