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السفيرة الكندية بواشنطن: مستعدون للحوار مع ترامب بشأن الرسوم الجمركية

06:48 م الأحد 02 فبراير 2025

كيرستن هيلمان السفيرة الكندية في واشنطن

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وكالات

قالت السفيرة الكندية في واشنطن كيرستن هيلمان، اليوم الأحد، إن بلادها تأمل في ألا تدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، لافتة إلى أن استعداد كندا لمواصلة الحديث مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

في المقابل، أكدت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي كريستي نيوم، أن الصين وكندا والمكسيك ستشعر بالألم وبعواقب الرسوم الجمركية.

وكانت الولايات المتحدة فرضت في أول فبراير الجاري رسوما جمركية واسعة النطاق على كندا والمكسيك والصين، وسرعان ما أعلنت الدول الثلاث عن اتخاذ إجراءات مضادة. وقد يكون الاتحاد الأوروبي هو الجهة التالية التي ستطالها الرسوم الجمركية الأمريكية إذ إن ترامب أجاب بقوله "بالتأكيد"، عندما سُئل مؤخرًا عما إذا كان سيفرض رسوما جمركية على المنتجات القادمة من الاتحاد الأوروبي.

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