إعلام عبري: إعادة تشكيل فريق التفاوض تشير لمحاولة نتنياهو التوصل لتسوية إقليمية أوسع

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الأحد، إن إعادة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشكيل فريق التفاوض يشير لمحاولته التوصل لتسوية إقليمية أوسع وأكثر تعقيدا.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أفادت بأن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد أن التقارير عن تغييرات بفريق التفاوض غير صحيحة والقرارات ستتخذ بعد زيارة نتنياهو الولايات المتحدة غد.

ويأتي ذلك بعد تداول تقارير تفيد بأن نتنياهو يدرس تغيير إدارة مفاوضات المرحلة الثانية ووضع رون ديرمر على رأس الفريق بدلًا من رئيس الموساد ديفيد برنياع.

وأشارت الصحيفة "العبرية، إلى أن رئيس الموساد قد يظل عضوًا في الفريق إلى جانب رئيس الشاباك واللواء نيتسان ألون، موضحة أن تعيين ديرمر على رأس فريق التفاوض لم يحسم بعد لكنه التوجه السائد حاليًا.

وأشارت إلى أن رئيس الموساد برنياع يقود الجوانب الأمنية بينما يتولى الوزير ديرمر الجانب السياسي والدبلوماسي.