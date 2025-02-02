حماس: ما يتعرض له أسرانا بسجون الاحتلال جريمة حرب

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، "ما يتعرض له أسرانا من تنكيل وتعذيب جسدي ونفسي في سجون الاحتلال جريمة حرب مكتملة الأركان".

وأضافت حماس أنه ينبغي على اللجنة الدولية للصليب تكثيف جهودها في متابعة أوضاع الأسرى الفلسطينيين، والعمل على ضمان احترام حقوق المعتقلين وفقًا للقانون الدولي الإنساني.

وأكدت الحركة أن الجرائم الصهيونية المستمرة بحق الشعب والأسرى الفلسطينيين لن تزيدهم إلا إصرارًا على المضي في طريق المقاومة.

وأمس السبت، ذكر الصحفي في "هآرتس" الإسرائيلية جوش برينر، أن هناك استياءً كبيرًا داخل الصليب الأحمر من الطريقة التي تعامل بها الأمن الإسرائيلي مع الأسرى الفلسطينيين الذين تم الإفراج عنهم إلى قطاع غزة من سجن النقب.

ونقلت الصحيفة العبرية عن مصدر أمني أن الصليب الأحمر اشتكى لجيش الاحتلال الإسرائيلي بخصوص سبب اقتياد الأسرى مكبلي الأيدي وأيديهم فوق رؤوسهم بطريقة تمس بكرامتهم، وبيدهم سوار نقش عليه تهديد "أهل الدهر لا ينسون".