نادي نرويجي يتبرع بعائد مباراته أمام مكابي الإسرائيلي لصالح غزة: هزيمة داخل وخارج الملعب

وكالات

أعلن نادي "بودو غليمت" النرويجي أنه تبرع بعوائد مباراته مع نادي "مكابي" الإسرائيلي، إلى الجهود الإنسانية في قطاع غزة.

وواجه بودو غليمت النرويجي مكابي تل أبيب الإسرائيلي يوم 23 يناير الماضي، ضمن منافسات بطولة يوروبا ليج، وانتصر عليه بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد.

وقال النادي في بيان أصدره على منصة "إكس"، إن الأموال التي تم جمعها من المباراة ستستخدم لدعم جهود الإغاثة في قطاع غزة من خلال الصليب الأحمر.

Alle de ordinære billettinntektene fra hjemmekampen mot Maccabi Tel Aviv, vil vi donere til Røde kors og øremerke hjelpearbeid på Gazastripen. Det utgjør NOK 735 000,- og doneres fra oss alle. Les brev fra daglig leder og styreleder her 👇💛https://t.co/SI5yoIrGzv — FK Bodø/Glimt | Seriemester 2024 🏆 (@Glimt) January 31, 2025

وجاء في البيان: "كما قلنا من قبل، ونكرر الآن: لا يمكن للنادي أن يظل صامتًا إزاء المعاناة وانتهاكات القانون الدولي في أجزاء أخرى من العالم. في الوقت نفسه، يكاد يكون من المستحيل تجاهل الجانب السياسي قبل هذه المباراة، لكننا نادي كرة قدم، ولسنا جهة فاعلة سياسية".

وتابع "نحن ملتزمون بالمساهمة في الأعمال التي نفخر بها خارج ملعب كرة القدم. والآن نريد أن نظهر أن أقوالنا مدعومة بالأفعال. نحن نتبرع بجميع عائدات التذاكر من مباراتنا على أرضنا ضد مكابي تل أبيب إلى الصليب الأحمر، وسيتم استخدامها في العمل الإنساني في غزة".

وحققت المباراة، التي أقيمت على ملعب أسبميرا في مدينة بودو بالنرويج، والتي تبلغ سعته 8270 متفرج، 735 ألف كرونة نرويجية (حوالي 65 ألف دولار)، تم التبرع بها كلها للصليب الأحمر للعمل الإنساني في قطاع غزة.

وشكر القائمون على فريق بودو غليمت جماهير النادي على ضبط النفس في المواجهة ضد الفريق الإسرائيلي، ونجاحها في تجاهل استفزازات مشجعي مكابي تل أبيب خلال المواجهة.

واحتل النادي النرويجي المركز التاسع بجدول ترتيب مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم برصيد 14 نقطة.