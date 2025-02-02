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بعد الكلاسيك.. الشرع ببدلة رسمية لحظة وصول طائرته إلى الرياض (فيديو)

01:13 م الأحد 02 فبراير 2025

الشرع ببدلة رسمية لحظة وصول طائرته إلى الرياض

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(وكالات)

وصلت طائرة الرئيس السوري، أحمد الشرع، اليوم الأحد، إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة رسمية هي الأولى للمملكة منذ توليه السلطة.

وتم تنصيب الشرع بشكل رسمي في منصب الرئيس السوري الأربعاء الماضي.

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وكان في استقباله، عدد من المسؤولين السعوديين في الرياض.

وكان اللافت في مشهد هبوط الطائرة، هو تغيير الشرع لملابسه الكلاسيكية التي ارتداها على متن الطائرة المتجهة إلى الرياض رفقة وزير خارجيته أسعد الشيباني.

الشرع يبدأ اليوم أول زيارة رسمية إلى السعودية

ورغم أن الشيباني ارتدى بدلة رسمية على متن الطائرة وفق البرتكول، إلا أن الشرع ارتدى قميص وجاكيت وبنطال بما خالف مراسم البروتوكول في الزيارات الرسمية.

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أحمد الشرع يزور السعودية المملكة العربية السعودية زيارة رسمية أحمد الشرع
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