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بزي كلاسيك.. الشرع ووزير خارجيته إلى السعودية

11:33 ص الأحد 02 فبراير 2025

الشرع ووزير خارجيته إلى السعودية

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(وكالات)

توجه، اليوم الأحد، الرئيس السوري، أحمد الشرع، إلى المملكة العربية السعودية، رفقة وزير الخارجية أسعد الشيباني، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".

ومن المقرر أن يلتقي الشرع بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وكبار المسؤولين السعوديين، للتناقش حول التطورات الأخيرة على الساحة السورية والعلاقات المستقبلية بين السعودية وسوريا.

وكان اللافت في الصورة التي نشرتها وكالة الأنباء السورية، للشرع والشيباني على الطائرة أثناء توجههم إلى المملكة هو عدم تطابق ملابس الرئيس السوري الذي تم تنصيبه رسميا الأربعاء الماضي، ووزير الخارجية أسعد الشيباني.

وارتدى الشيباني بدلة رسمية عملًا بالبروتكول، بينما ارتدى الشرع قميص وبنطال وجاكيت، وهو ما يعكس تناقض في التنسيق بينه وبين وزير خارجيته خلال الزيارة إلى المملكة.

وخلال استقباله لجميع المسؤولين الذين زاروا دمشق سابقا، بعد تنصيب الإدارة الجديدة، تقيد الشرع بالبروتوكول وارتدى ملابس رسمية.

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