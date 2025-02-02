ماركو روبيو يزور أمريكا الوسطى ويضع قناة بنما والهجرة نصب عينيه

واشنطن - (أ ب)

بدأ ماركو روبيو، وهو أول وزير خارجية أمريكي من أصول إسبانية ويتحدث الإسبانية بطلاقة، جولته في بنما التي وعد الرئيس دونالد ترامب بـ"استعادة" السيطرة على قناتها لمواجهة نفوذ الصين اليوم السبت، وسيزور بعد ذلك السلفادور وجواتيمالا وكوستاريكا وجمهورية الدومينيكان.

ولا تعكس الوجهة غير المعتادة اهتمام روبيو الشخصي بالمنطقة، بل نية إدارة ترامب أيضا في تركيز الكثير من طاقة سياستها الخارجية على مناطق قريبة من البلاد.

وكتب روبيو في صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس الجمعة: "ليس من قبيل المصادفة أن تبقيني رحلتي الأولى إلى الخارج كوزير خارجية في نصف الكرة الأرضية الغربي".

ويشار إلى أن الحد من الهجرة ومكافحة تهريب المخدرات من العناصر المهمة في هذا الجهد، لكن هناك أولوية أخرى هي الحد من نفوذ الصين المتزايد في نصف الكرة الأرضية الغربي.