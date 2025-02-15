ردًا على تصريحات مسؤول إسرائيلي.. نتنياهو: عرّضت الأسرى للخطر وعززت دعاية حماس

وكالات

ندد مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتصريحات مسؤول سابق بفريق المفاوضات الإسرائيلي، اليوم السبت، قائلا إن ادعاءاته أنه كان يمكن التوصل لاتفاق في وقت سابق لا أساس لها.

وأشار مكتب نتنياهو، إلى أن تسريبات المسؤول الإسرائيلي السابق أضرت بالمفاوضات وعرضت الأسرى للخطر وعززت دعاية حماس، مشددا كذلك على أن تسريباته من الكابينت غير مقبولة وتمثل جريمة جنائية.

وأكدت القناة 12 العبرية نقلا عن مسؤول سابق بفريق التفاوض الإسرائيلي، اليوم السبت، أن حكومة الاحتلال كانت تعلم ظروف أسراها في غزة.

وقال المسؤول الإسرائيلي، إن الحكومة أدركت أن الانسحاب من محور نتساريم وسط قطاع غزة مطلب أساسي لحماس وعليها دفع الثمن، مؤكدا أنه كان يمكن إنقاذ مزيد من الأسرى بالتفاوض لكن حكومة نتنياهو كانت تفوت الفرص.

ولفت المسؤول الإسرائيلي، إلى أن المماطلة في التوصل لصفقة تبادل أدت لدفع ثمن من حياة الأسرى، لافتا إلى أنه لا يوجد تصريح واضح يدل على أن هدف إعادة الأسرى يحظى بأولوية.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يعطي الضوء الأخضر لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من الصفقة وهذا مقلق.