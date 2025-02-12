"أهمية الولاء".. نتنياهو يتوعد بإقالة أعضاء الكابينت الذين لا يتوافقون معه

وكالات

قالت صحيفة "معاريف" العبرية نقلا عن مصادر، اليوم الأربعاء، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد في جلسة الكابينت أمس أهمية الولاء وأن من لا يتماشى مع خطاه لن يبقى في منصبه.

وأشارت المصادر، إلى أن نتنياهو تحدث لأعضاء الكابينت عن المخلصين حول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأن ذلك قد يحدث في إسرائيل، مؤكدة أن بعض الحاضرين في الكابينت من وزراء وقادة أمنيين اعتبروا حديث نتنياهو عن الولاء ديكتاتوريا.