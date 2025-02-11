إعلان

بسبب فتاة.. مضيف طيران أمريكي يعتدي على مسافر بالضرب(فيديو)

05:11 م الثلاثاء 11 فبراير 2025

طائرة تابعة لخطوط الاسكا الجوية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أظهر مقطع فيديو قيام مضيف طيران بضرب مسافرة على متن رحلة لخطوط آلاسكا الجوية الأمريكية.

ووجه المضيف لكمات سريعة إلى مسافر بعدما قام بشد شعر فتاة تجلس أمامه في رحلة لخطوط آلاسكا الجوية كانت تستعد للإقلاع من مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا إلى مدينة بورتلاند بولاية أوريجون الأمريكية.

وعلق أحد الأشخاص على منصة "إكس"، على مقطع الفيديو المنتشر، قائلًا إن مضيف الطيران أنقذ امرأة، حيث أمسك راكب من المقعد الخلفي (مصاب بالذهان) بشعر المرأة ورفض المغادرة.

وأضاف أن المضيف وجه له لكمات حتى سمح للمرأة بالخروج أثناء رحلة طيران ألاسكا رقم 2221، إذ بدأ الرجل في التصرف بشكل غير منتظم أثناء توجه الطائرة للإقلاع في الأول من فبراير، وفجأة بدأ يضرب رأسه بالمقعد أمامه.

وأشار إلى أن المرأة قالت إن الرجل ضرب رأسه بقوة بالمقعد حتى فقد وعيه لفترة وجيزة قبل أن يعود إلى وعيه ثم أمسك بشعرها دون سابق إنذار أو سبب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خطوط آلاسكا الجوية مضيف طيران مدينة أوكلاند ولاية كاليفورنيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
منشور منسوب لحافظ بشار الأسد عن "ليلة السقوط" يثير تفاعلًا

إعلان

إعلان

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار أمام الجنيه اليوم مسجلا 50.5 جنيه
العربية: مصر تستعد بتدابير احترازية لمواجهة احتمال تعليق المساعدات الأمريكية
الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري المصري
أجواء شتوية وأمطار نهارًا.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم