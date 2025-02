بسبب فتاة.. مضيف طيران أمريكي يعتدي على مسافر بالضرب(فيديو)

وكالات

أظهر مقطع فيديو قيام مضيف طيران بضرب مسافرة على متن رحلة لخطوط آلاسكا الجوية الأمريكية.

Passenger having psychotic episode grabs hair of woman in front of him. Flight attendant throat punches him until he finally lets go. (Alaska Airlines flight 2221) pic.twitter.com/LNWRREE5Q7

ووجه المضيف لكمات سريعة إلى مسافر بعدما قام بشد شعر فتاة تجلس أمامه في رحلة لخطوط آلاسكا الجوية كانت تستعد للإقلاع من مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا إلى مدينة بورتلاند بولاية أوريجون الأمريكية.

وعلق أحد الأشخاص على منصة "إكس"، على مقطع الفيديو المنتشر، قائلًا إن مضيف الطيران أنقذ امرأة، حيث أمسك راكب من المقعد الخلفي (مصاب بالذهان) بشعر المرأة ورفض المغادرة.

Visuals of an Alaska Airlines flight attendant rescuing one woman where a Passenger from the back seat (having Psychosis) grabs the woman's hair and would not leave.



Flight attendant punches him until he finally let her free during the Alaska Airlines Flight 2221 from Oakland,… pic.twitter.com/Opbpxr7x6h