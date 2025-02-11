بسبب فتاة.. مضيف طيران أمريكي يعتدي على مسافر بالضرب(فيديو)

وكالات

أظهر مقطع فيديو قيام مضيف طيران بضرب مسافرة على متن رحلة لخطوط آلاسكا الجوية الأمريكية.

Passenger having psychotic episode grabs hair of woman in front of him. Flight attendant throat punches him until he finally lets go.

(Alaska Airlines flight 2221) pic.twitter.com/LNWRREE5Q7 — XTV News (@xtvnewsnow) February 11, 2025

ووجه المضيف لكمات سريعة إلى مسافر بعدما قام بشد شعر فتاة تجلس أمامه في رحلة لخطوط آلاسكا الجوية كانت تستعد للإقلاع من مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا إلى مدينة بورتلاند بولاية أوريجون الأمريكية.

وعلق أحد الأشخاص على منصة "إكس"، على مقطع الفيديو المنتشر، قائلًا إن مضيف الطيران أنقذ امرأة، حيث أمسك راكب من المقعد الخلفي (مصاب بالذهان) بشعر المرأة ورفض المغادرة.

Visuals of an Alaska Airlines flight attendant rescuing one woman where a Passenger from the back seat (having Psychosis) grabs the woman's hair and would not leave.



Flight attendant punches him until he finally let her free during the Alaska Airlines Flight 2221 from Oakland,… pic.twitter.com/Opbpxr7x6h — FL360aero (@fl360aero) February 9, 2025

وأضاف أن المضيف وجه له لكمات حتى سمح للمرأة بالخروج أثناء رحلة طيران ألاسكا رقم 2221، إذ بدأ الرجل في التصرف بشكل غير منتظم أثناء توجه الطائرة للإقلاع في الأول من فبراير، وفجأة بدأ يضرب رأسه بالمقعد أمامه.

وأشار إلى أن المرأة قالت إن الرجل ضرب رأسه بقوة بالمقعد حتى فقد وعيه لفترة وجيزة قبل أن يعود إلى وعيه ثم أمسك بشعرها دون سابق إنذار أو سبب.