وداعا 2025 وأهلا 2026.. شاهد كيف احتفل أهل الإسكندرية بعيد رأس السنة؟

ضربت سواحل الإسكندرية اليوم.. كل ما تريد معرفته عن نوة رأس السنة -صور

كعادتها في ليالي الشتاء، اختارت الإسكندرية أن تستقبل عام 2026 بصخبٍ مبهج واحتفالات لا تهدأ، وقبل دقائق من منتصف الليل، تحولت شوارع وميادين عروس البحر المتوسط إلى مساحات مفتوحة للاحتفال، حيث اجتمع المئات من الأسر والشباب في مشهد يعكس روح المدينة المحبة للحياة.

الأضواء الملونة وأشجار الكريسماس العملاقة تصدرت المشهد، بينما زينت مجسمات بابا نويل الميادين الرئيسية، لتمنح المدينة لمسة أوروبية دافئة على ضفاف المتوسط. وفي ساحة جرين بلازا بسموحة، كانت شجرة الميلاد الضخمة نقطة الالتقاء الأبرز، حولها التف الناس لالتقاط الصور وتوثيق لحظات العد التنازلي.

المولات التجارية بدت كخلية نحل لا تهدأ؛ عروض موسيقية، خصومات، وأجواء احتفالية جذبت آلاف الزوار، فيما امتلأت المقاهي والمطاعم بروّادها الذين فضلوا وداع 2025 بفنجان قهوة وضحكة طويلة بين الأصدقاء.

أما كورنيش الإسكندرية، فكان له النصيب الأكبر من السحر، جموع من المواطنين اصطفت لمتابعة الألعاب النارية التي أضاءت سماء البحر، على أنغام موسيقى بثت الأمل في قلوب الجميع، وكأن المدينة بأكملها اتفقت على بدء العام الجديد بتفاؤل جماعي.

المنشآت السياحية لم تتخلف عن المشهد، حيث قدمت برامج فنية وحفلات غنائية وبوفيهات مفتوحة، لترتفع نسب الإشغال الفندقي إلى نحو 80%، في مؤشر على انتعاش السياحة الداخلية خلال احتفالات رأس السنة.

وبينما انتشرت قوات الأمن لتنظيم الحركة وتأمين الاحتفالات، سادت أجواء من الطمأنينة والبهجة، لتؤكد الإسكندرية مرة أخرى أنها تعرف كيف تودع عامًا وتستقبل آخر بابتسامة على شاطئ البحر.