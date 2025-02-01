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مسؤولون:احتواء حرائق الغابات في لوس أنجلوس

01:47 م السبت 01 فبراير 2025

حرائق الغابات

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لوس أنجلوس- (د ب أ)

قال مسؤولون في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية في وقت متأخر أمس الجمعة، إن حرائق الغابات المدمرة في المدينة والمناطق المحيطة بها، تم احتواؤها بعد أن استمرت في الاشتعال لمدة ثلاثة أسابيع.

وقالت وكالة مكافحة الحرائق في ولاية كاليفورنيا (كال فاير)، إن حريق باليساديس على الطرف الغربي من لوس أنجلوس وحريق إيتون بالقرب من باسادينا، أصبحا تحت السيطرة بشكل كامل.

يشار إلى أن حرائق متعددة نشبت في منطقة لوس أنجلوس في أوائل يناير، ناجمة عن رياح قوية وظروف الجفاف الشديد.

وكانت حرائق باليساديس وإيتون الأسوأ، حيث أتت على مناطق شاسعة من المدينة ودمرت أكثر من 16 ألفا و200 مبنى.

وبلغ عدد حالات الوفاة المؤكدة 29.

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لوس أنجلوس حرائق الغابات
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