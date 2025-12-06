كتب-عبدالله محمود:

في خطوة تعيد رسم ملامح دور الولايات المتحدة على الساحة الدولية، كشفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وثيقة استراتيجية الأمن القومي الجديدة، التي اعتبرت الأكثر صراحة في التعبير عن توجهات الرئيس الجمهوري في ولايته الثانية.

ووفقًا لوكالة رويترز، فإن الوثيقة التي نشرها موقع البيت الأبيض، تقدم رؤية توسعية تعيد إحياء عقيدة مونرو التي أرستها أمريكا في القرن التاسع عشر، مؤكدة أن نصف الكرة الغربي منطقة نفوذ أمريكي خالص يجب الحفاظ عليه وتعزيزه.

وتشير الاستراتيجية الجديدة، إلى أن أمريكا بصدد استعادة القيادة في محيطها الإقليمي، مع تعزيز حضورها العسكري في منطقتي المحيط الهندي والهادئ، وإعادة تقييم علاقاتها التقليدية مع الحلفاء الأوروبيين.

عودة صريحة لعقيدة مونرو

وبحسب تقرير رويترز، تصف الوثيقة رؤية ترامب بأنها واقعية مرنة لكنها تشدد بوضوح على ضرورة إحياء عقيدة مونرو باعتبارها أساسًا للسياسة الأمريكية في نصف الكرة الغربي.

ووفقاً لنص الوثيقة المكونة من 33 صفحة، فإن الإدارة الأمريكية تضع المنطقة في صدارة أولوياتها، مؤكدة أن تعزيز الانتشار العسكري فيها ليس خطوة مرحلية بل توجّه دائم يهدف إلى استعادة التفوق الأمريكي.

وتحذر الاستراتيجية من أن أوروبا تواجه ما وصفته بمحو حضاري، إذا لم تعد صياغة مسارها السياسي والاقتصادي، معتبرة أن على الحلفاء تحمل مسؤولياتهم بدل الاعتماد على الدعم الأمريكي المطلق.

وتؤكد الوثيقة أن الولايات المتحدة لن تتحمل أعباء العالم وحدها بعد الآن، مشددة على ضرورة أن يؤدي الحلفاء دورهم الكامل ضمن منظومة الأمن الجماعي.

وتختتم الوثيقة بمقدمة موقعة من ترامب، يصف فيها الاستراتيجية بأنها خريطة طريق لضمان بقاء أمريكا أعظم وأنجح دولة في تاريخ البشرية.