50 قتيلًا.. الدعم السريع تشن هجومًا على روضة أطفال بجنوب كردفان

وكالات

قالت شبكة أطباء السودان، إن قوات الدعم السريع شنت هجومًا بطائرة مسيرة على روضة أطفال في منطقة كلوقي بولاية جنوب كردفان، ما أسفر عن مقتل 50 شخصًا، من بينهم 33 طفلًا و4 نساء.

وأضافت الشبكة، في بيان على فيسبوك في وقت متأخر أمس الجمعة، أن مسعفين في موقع الحادث في بلدة كالوجي، تم استهدافهم في "هجوم ثان غير متوقع".

وأشارت الشبكة السودانية إلى أنه من المتوقع ارتفاع حصيلة القتلى، لكن انقطاع الاتصالات في المنطقة جعل من الصعب الإبلاغ عن ضحايا.

وأدانت أطباء السودان، هذه الجريمة النكراء، وحمّلت قيادات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن الأرواح البريئة التي فُقدت نتيجة القصف الصاروخي الموجّه. كما نطالب المجتمع الدولي بتفعيل آلياته لوقف هذه الانتهاكات وحماية المدنيين العُزّل.

وأكدت أن هذه الجريمة البشعة والمجزرة غير الأخلاقية التي استهدفت أطفال منطقة كلوقي داخل روضتهم تؤكد تعمّد الدعم السريع في إرهاب المدنيين ودفعهم للنزوح القسري، وهي الأساليب ذاتها التي استخدمتها في الفاشر وكردفان ومناطق أخرى.