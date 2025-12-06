إعلان

سانا: قوات الاحتلال تتوغل في محيط بيت جن وتطلق النار لترهيب

11:29 ص 06/12/2025

قوات الاحتلال تتوغل في محيط بيت جن

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في محيط بلدة بيت جن بريف دمشق وتطلق النار لترهيب المدنيين.

وفي هذا السياق، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن 7 عربات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي توغلت صباح اليوم السبت في محيط بلدة "بيت جن"، تزامنًا مع دخول قوات إسرائيلية أخرى إلى سرايا عسكرية متواجدة سابقًا في المنطقة، وتفجّر ذخائر قديمة.

وجاء ذلك بعد أيام من اشتباكات وإطلاق نار بين مسلحين والجيش الإسرائيلي، خلال مداهمة نفذها الأخير على بلدة بيت جن.

