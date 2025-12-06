رئيس الوزراء القطري: مفاوضات إنهاء حرب غزة تمر بمرحلة حرجة

وكالات

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن جهود وقف إطلاق النار في غزة التي بُذلت مطلوبة لمرحلتي الاستقرار وتأسيس دولة فلسطين.

وقال آل ثاني، اليوم السبت خلال جلسة نقاش ضمن فعاليات منتدى الدوحة في قطر، إنه لا يمكن اعتبار أن هناك وقفًا كاملًا لإطلاق النار إلا بانسحاب إسرائيل من غزة.

وأضاف: "نتفاوض لرسم المسار المستقبلي للمرحلة التالية"، لكنه لفت إلى أن المفاوضات بشأن إنهاء حرب غزة تمر بمرحلة حرجة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات بشكل يومي على مناطق متفرقة من قطاع غزة ما أسفر عن عشرات الشهداء والمصابين، في انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.