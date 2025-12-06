إعلان

رئيس الوزراء القطري: مفاوضات إنهاء حرب غزة تمر بمرحلة حرجة

كتب : مصراوي

10:42 ص 06/12/2025

وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن جهود وقف إطلاق النار في غزة التي بُذلت مطلوبة لمرحلتي الاستقرار وتأسيس دولة فلسطين.

وقال آل ثاني، اليوم السبت خلال جلسة نقاش ضمن فعاليات منتدى الدوحة في قطر، إنه لا يمكن اعتبار أن هناك وقفًا كاملًا لإطلاق النار إلا بانسحاب إسرائيل من غزة.

وأضاف: "نتفاوض لرسم المسار المستقبلي للمرحلة التالية"، لكنه لفت إلى أن المفاوضات بشأن إنهاء حرب غزة تمر بمرحلة حرجة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات بشكل يومي على مناطق متفرقة من قطاع غزة ما أسفر عن عشرات الشهداء والمصابين، في انتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد بن عبد الرحمن آل ثاني حرب غزة فلسطين منتدى الدوحة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"رفقة بلجيكا".. مجموعة مصر في كأس العالم 2026
إجراء لأول مرة.. نائب وزير التعليم يكشف لمصراوي مفاجأة بشأن الثانوية العامة
- بالتردد.. قناة مجانية تنقل قرعة كأس العالم 2026 بمشاركة مصر