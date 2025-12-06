إعلان

وزير خارجية تركيا: مفاوضات قوة الاستقرار في غزة لا تزال مستمرة

كتب : مصراوي

10:59 ص 06/12/2025

هاكان فيدان وزير الخارجية التركي

وكالات

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن مفاوضات قوة الاستقرار في غزة لا تزال مستمرة بما في ذلك تفويضها وقواعد الاشتباك.

وأضاف فيدان، اليوم السبت خلال جلسة نقاش ضمن فعاليات منتدى الدوحة في قطر: "ما نحاول العمل عليه من وساطات هدفه تحقيق السلام في المنطقة".

وتماطل إسرائيل في الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، والتي دخلت المرحلة الأولى منها حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

وتتضمن المرحلة الثانية من الخطة، انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، إنشاء سلطة انتقالية لحكم القطاع، نشر قوة دولية متعددة الجنسيات تحل محل جيش الاحتلال، نزع سلاح حركة حماس وبدء إعادة الإعمار.

هاكان فيدان وزير الخارجية التركي مفاوضات قوة الاستقرار في غزة منتدى الدوحة في قطر المرحلة الثانية من خطة ترامب

