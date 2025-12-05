اليونيسف: أطفال غزة سيعانون من تأثيرات الحرب مدى الحياة صحيا ونفسيا

قالت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، إن الحرب على غزة كان لها تأثير مدمر على الأطفال، مشيرة إلى أن عدد كبير منهم فقدوا أطرافهم ويحتاجون لدعم نفسي وصحي.

وأوضحت المتحدثة باسم اليونيسف في تصريحات لقناة الجزيرة، أن المنظومة الصحية في غزة تعرضت لتدمير شبه كامل وتعاني حتى بعد وقف إطلاق النار، قائلة: "نحو 4 آلاف طفل بحاجة للإجلاء من قطاع غزة وتلقي الرعاية الطبية بالخارج".

وناشدت متحدثة اليونيسف، السلطات الإسرائيلية بالسماح بإدخال المساعدات الطبية للقطاع، بأسرع وقت وهناك أطفال بحاجة لجراحات عاجلة

وحذرت المتحدثة باسم اليونيسف، من انتشار الأمراض في القطاع، لافتًا إلى أن عدد كبير يعانون من سوء التغذية والأمر يزداد سوءا مع دخول الشتاء.

وأضافت: "أن هناك أطفال في غزة ماتوا خلال انتظارهم الإجلاء الطبي ويجب السماح للمرضى بالخروج فورا".

وأكدت أن نقص المياه النظيفة في غزة أدى إلى انتشار الأمراض ونحو 9 آلاف طفل تم علاجهم من سوء التغذية، لافتة إلى أن أطفال غزة سيعانون من تأثيرات الحرب مدى الحياة صحيا ونفسيا.

وأشارت إلى أن نحو 70 طفل في غزة قتلوا بعد وقف إطلاق النار ويجب وقف ذلك فورا، مؤكدة أن الحرب سرقت الطفولة من أطفال غزة ويجب العناية بمن فقدوا عائلاتهم.