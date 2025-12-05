مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون يبحثون مقترح ترامب لإنهاء حرب أوكرانيا

(أ ب)

يواصل مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون مباحثاتهم لليوم الثاني في ولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم الجمعة، حول اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهادف إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وفقا لما ذكرته مصادر أمريكية مسؤولة .

وأفادت المصادر الأمريكية المسؤولة بالبيت الأبيض بأن اجتماع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وصهر ترامب، جاريد كوشنر، في فلوريدا أمس الخميس مع رستم عمروف، كبير مفاوضي أوكرانيا، كان "مثمرا".

وأضافت المصادر أنه كان من المقرر أن يقدم المسؤولون الأمريكيون و الأوكرانيون إحاطة لقادتيهما اليوم الجمعة، وأن يجتمعوا في وقت لاحق اليوم لمواصلة المحادثات، وأكدت المصادر عقد المحادثات اليوم الجمعة.