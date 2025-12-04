نتنياهو: إسرائيل هي الدولة الأقوى في الشرق الأوسط

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنهم سيعيدون الأسير الإسرائيلي الأخير المحتجز في قطاع غزة كما أعادوا 254 أسيرًا، مؤكدًا "مصممون على إعادة جثة آخر أسير من غزة".

وأضاف نتنياهو، خلال افتتاح جلسة الحكومة الإسرائيلية لإقرار ميزانية 2026، "حققنا انتصارات كبيرة خلال حربنا في 7 جبهات، زاعمًا أن إسرائيل باتت الدولة الأقوى في الشرق الأوسط.

وذكر نتنياهو، أن إسرائيل ستواصل تطوير بلدات الشمال والجنوب التي تضررت خلال الحرب، مشيرًا إلى أن ميزانية عام 2026 ستكون متوازنة وتلبي كافة الاحتياجات الأمنية لإسرائيل.

وأشار إلى أن أهم بند في الميزانية الجديدة لإسرائيل المنح والمساعدات للجنود في قوات الاحتياط والقوات النظامية.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين، اليوم الخميس، تعيين مستشاره العسكري اللواء رومان جوفمان رئيسًا مقبلًا لجهاز الموساد، لافتًا إلى أنه سيطرح تعيين جوفمان خلال الجلسة اليوم.