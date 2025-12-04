حماس تدعو الوسطاء إلى الضغط على إسرائيل لفتح معبر رفح في الاتجاهين

قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس في بيان، الخميس، عن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر ضد الفلسطينيين المدنيين، بحرق خيامهم وتصعيد عمليات نسف ما تبقى من منازل في غزة، وكذا إغلاق معبر رفح.

وأكد الناطق باسم حماس حازم قاسم، أن الحركة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار، إذ سلَمت جثمان أحد الأسرى الإسرائيليين لديها في إطار ما تم الاتفاق عليه، مشددا على أن الحركة ستواصل عملها لإنهاء ملف التبادل كاملا.

ودعا قاسم، الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف النار التي حضرت اجتماع شرم الشيخ، إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف خروقاته، وتنفيذ تعهداته التي وردت في الاتفاق، بما في ذلك فتح معبر رفح في الاتجاهين.

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، زعمت أنها توصلت إلى تفاهم مع القاهرة لفتح معبر رفح أمام الراغبين في مغادرة القطاع، غير أن مصر نفت الادعاءات الإسرائيلية بشكل قاطع مؤكدة التزامها بما ورد في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفتح المعبر في كلا الاتجاهين.