إعلان

الرئيس الصيني: سنقدم مساعدات بقيمة 100 مليون دولار لغزة

كتب : محمود الطوخي

10:40 ص 04/12/2025

الرئيس الصيني شي جين بينج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، الخميس، إن بكين ستقدم مساعدات بقيمة 100 مليون دولار للفلسطينيين؛ من أجل تخفيف الأزمة الإنسانية ودعم جهود إعادة الإعمار.

وعلى مدار الأشهر الماضية، قدّمت الحكومة الصينية مساعدات غذائية وإيوائية إلى غزة عبر الأردن ومصر.

وجاء تصريحات شي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد لقائهما في بكين.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب"، ان ماكرون قال لنظيره الصيني إن بكين لديها القدرة على التأثير لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

ودعا ماكرون، الرئيس الصيني إلى تجاوز الخلافات وتبادل الاستثمار لإعادة التوازن التجاري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الصيني مساعدات غزة بكين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الخميس
من بين 4 أنواع.. ما الفيروس الأكثر انتشارًا بين المواطنين حالياً؟