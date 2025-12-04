الرئيس الصيني: سنقدم مساعدات بقيمة 100 مليون دولار لغزة

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، الخميس، إن بكين ستقدم مساعدات بقيمة 100 مليون دولار للفلسطينيين؛ من أجل تخفيف الأزمة الإنسانية ودعم جهود إعادة الإعمار.

وعلى مدار الأشهر الماضية، قدّمت الحكومة الصينية مساعدات غذائية وإيوائية إلى غزة عبر الأردن ومصر.

وجاء تصريحات شي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد لقائهما في بكين.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب"، ان ماكرون قال لنظيره الصيني إن بكين لديها القدرة على التأثير لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

ودعا ماكرون، الرئيس الصيني إلى تجاوز الخلافات وتبادل الاستثمار لإعادة التوازن التجاري.