سوريا: الشرع يستقبل وفدا من مجلس الأمن الدولي في دمشق

كتب : مصراوي

10:04 ص 04/12/2025

الرئيس السوري أحمد الشرع

دمشق - (د ب أ)

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الخميس، وفد ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي في قصر الشعب بدمشق.

وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم، بوصول الوفد إلى سوريا عبر معبر جديدة يابوس بريف دمشق، مشيرة إلى أن الوفد سيلتقي عدداً من المسؤولين السوريين وفعاليات المجتمع المدني اليوم.

وزار الوفد، يرافقه مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، ونائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا نجاة رشدي، عدداً من الأماكن التاريخية والتراثية في دمشق القديمة، منها فندق بيت الوالي بباب توما والجامع الأموي.

كما اطلع وفد مجلس الأمن الدولي على حجم الدمار والتخريب الذي طال حي جوبر بدمشق جراء قصف النظام البائد.

