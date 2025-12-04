ترامب: بوتين يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأكد ترامب، أن الروس يرغبون بشدة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ووصف ترامب لقاء المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر ببوتين أنه: "كان اجتماعا جيدا إلى حد معقول، ولا يمكنني الإفصاح عن نتائجه".

وأضاف: "لا أستطيع أن أجزم بنتائج هذا الاجتماع، لأن رقصة التانجو تتطلب شخصين".

وواصل ويتكوف وكوشنر المباحثات حتى وقت مبكر الأربعاء مع الرئيس بوتين، لكن لم يُعلن عن أي تقدم يُذكر نحو تسوية سلمية.

وأكد الكرملين عدم التوصل إلى أي حل وسط بشأن قضية التنازل عن الأراضي التي يعتبرها حاسمة، وأن مشاركة أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي الناتو ما زالت مسألة رئيسية، وفقا لسكاي نيوز.