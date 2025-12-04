

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الظروف المواتية لتسوية الصراع في أوكرانيا قد تدهورت بشكل كبير بالنسبة لفلاديمير زيلينسكي وذلك منذ اللقاء الذي جمعهما سابقا في البيت الأبيض .

أضاف ترامب: "عندما كنت في هذا المكتب البيضاوي، تحدثت عن عدم وجود أوراق رابحة، قلت لزيلينسكي إنه ليس لديك أوراق كان يجب التفاوض آنذاك كان ذلك الوقت أفضل بكثير للتسوية، لكنهم بحكمتهم قرروا عدم القيام بذلك. الآن العديد من الأشياء ضده".

وأشار إلى أن زيلينسكي تعنت في قراره، خلافا لنصيحته هو شخصيا، ورأى ألا يسلك طريق التفاوض.

يذكر أن ترامب كان قد صرح في شهر فبراير الماضي بأن زيلينسكي لا يملك "أوراقا في جعبته" تمكنه من إجراء مفاوضات ناجحة مع روسيا.

وأشار ترامب حينها إلى أن فلاديمير زيلينسكي لم يبذل أي جهود جادة لحل الصراع في أوكرانيا، وربما كان يهمه في المقام الأول استمرار تدفق المال من الدول الغربية إلى كييف.

وقال: "تصرف زيلينسكي بشكل فظيع. لقد عمل لمدة 3 سنوات، ولم يعقد خلالها اجتماعات أو حتى مكالمات هاتفية لوقف هذه الحرب هذا أمر مريع والآن زيلينسكي منزعج للغاية لأنه لم تتم دعوته لحضور لقاء الرياض".

وأكد أنه ملتزم بحل النزاع، الذي لم يحاول سلفه جو بايدن القيام بذلك أبدا، وفشلت أوروبا في تحقيق السلام، وفقا لروسيا اليوم.