واشنطن تفرض عقوبات على أشخاص مرتبطين بعصابة فنزويلية

فرضت الولايات المتحدة الأربعاء عقوبات على أشخاص يشتبه في أنهم أعضاء بعصابة ترين دي أراجوا، ورفعت مكافأة إلى ما يصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة أحد قادة الجماعة التي صنفتها إدارة ترامب كمنظمة إرهابية أجنبية.

وجاءت هذه الإجراءات في الوقت الذي ألقت فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللوم على العصابة، التي نشأت في سجن في فنزويلا، واعتبرتها السبب الجذري لأعمال العنف وتجارة المخدرات غير القانونية في العديد من المدن الأمريكية.

وقد أصبحت ترين دي أراجوا نقطة مرجعية رئيسية في الهجمات العسكرية ضد السفن المشتبه في قيامها بتهريب المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ وكذلك حملة ترامب على الهجرة.

وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة عقوبات اليوم الأربعاء على الفنانة الفنزويلية خيمينا رومينا أرايا نافارو، المعروفة باسم "روزيتا"، بتهمة تقديم الدعم المادي لترين دي أراجوا من خلال مساعدة رئيس العصابة، هيكتور روستنفورد جيريرو فلوريس، على الهروب من سجن توكورون في فنزويلا في عام 2012.

وكانت نافارو، المعروفة باسم روزيتا بسبب شخصيتها في برنامج كوميدي فنزويلي، مرتبطة بجيريرو منذ سنوات. وذكرت وسائل إعلام محلية في وقت سابق أن أرايا، وهي أيضا فتاة استعراض، كانت تؤدي عروضها بشكل متكرر في السجن الذي كان يحتجز فيه جيريرو من قبل وتم إنشاء ترين دي أراجوا داخله.

وسيطرت عصابة ترين دي أراجوا على السجن لعدة سنوات، حيث تمت إضافة ملهى ليلي وحمامات سباحة وجناح فخم والمزيد من وسائل الراحة إلى السجن.