هيئة الاستعلامات: تهجير الفلسطينيين من غزة خط أحمر لن تقبل به مصر

قال رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، إن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة خط أحمر لن تقبل به مصر.

وأوضح رشوان خلال تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الأربعاء، أن التضارب في التصريحات الإسرائيلية يعكس الارتباك في تل أبيب بشأن غزة.

وأشار رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، إلى أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة يمثل المجهول بالنسبة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد رشوان، أن مصر لن تقبل فتح معبر رفح من جانب واحد، بالمخالفة لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحًا أن مصر تملك الحق في "فيتو سياسي" ضد فتح إسرائيل معبر رفح من جانب واحد.

وذكر رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، أن التنصل الإسرائيلي من الانتقال للمرحلة الثانية جزء من الأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل، مؤكدًا أنه تم الأخذ بالمقترح المصري بتشكيل لجنة تكنوقراط مستقلة لإدارة قطاع غزة.