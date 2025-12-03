إعلان

لبنان ترحب بعرض مصر لخفض التوتر بين بيروت وإسرائيل

06:48 م 03/12/2025

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام

كبت-عبدالله محمود:

أعلن رئيس الوزراء اللبناني، سلام نواف، بأن لبنان ترحب بعرض مصر لخفض التوتر بين لبنان وإسرائيل.

وقال رئيس الوزراء اللبناني، سلام نواف، إنه إذا لم تنسحب قوات الاحتلال الإسرائيلية، من المناطق التي لا تزال تحتلها فإن المرحلة الأولى من حصر السلاح في يد الدولة لن تكتمل.

وأكد نواف، أن لبنان منفتحه على أن تتحقق قوات أمريكية وفرنسية من المخاوف بشأن مستودعات أسلحة حزب الله المتبقية في الجنوب.

مقترح مصر لخفض التوتر بين لبنان وإسرائيل

وفي وقت سابق، نقلت "بي بي سي" عن الصحفية اللبنانية ميساء عبد الخالق قولها، بأن مصر عرضت وساطتها بين لبنان وإسرائيل.

وقالت الصحفية اللبنانية، إن القاهر تخشى اندلاع حرب شاملة على لبنان، مؤكدة أن مدير المخابرات المصري قدم المقترح رسميًا خلال زيارته الأخيرة لبيروت.

وفقًا لمصدر دبلوماسي تحدّثت لـ"بي بي سي"، فأن خطة القاهرة تشمل انسحاب إسرائيل من 5 نقاط في الجنوب اللبناني، مقابل التزام بيروت بسحب سلاح "حزب الله" وإعادة انتشار الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية.

