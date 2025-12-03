وجه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو دعوة مباشرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة بلاده، بهدف الاطلاع على جهود كاراكاس في مكافحة تهريب المخدرات.

وقال مادورو في خطاب متلفز: "تعال إلى فنزويلا يا سيد ترامب، أدعوك لتشهد بنفسك تدمير المختبرات التسعة التي نقوم يومياً بالقضاء عليها لمنع وصول الكوكايين إلى الولايات المتحدة".

وأضاف مادورو أن حكومته دمرت 18 ألفاً و400 مختبر لإنتاج المخدرات خلال فترة حكمه، مشدداً على أن هذه العمليات لا تتم باستخدام الصواريخ أو الوسائل العسكرية الثقيلة، وتابع: "مختبر يُدمَّر كل 40 دقيقة، تعالوا معي وسأريكم كيف نقوم بذلك، ولكن لا تهددوا سيادتنا، لأنكم ستوقظون النمر النائم".

وحذر مادورو الولايات المتحدة من المساس بسيادة بلاده، معتبراً أن أي اعتداء سيُعد "إعلان حرب"، مؤكداً على أهمية الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية الممتدة بين البلدين، وختم قائلاً: "لقد سبق وأن شتمتني، فلا تستمر في هذا الطريق".