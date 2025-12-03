ترامب: مهمة الرئيس السوري ليست سهلة.. ولدي ثقة به



وكالات

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالتطورات التي تحدث في سوريا، إذ قال إنها قطعت شوطا طويلا إلى الأمام خلال الفترة الماضية.

أكد ترامب، أن لديه ثقة كبيرة في الرئيس السوري أحمد الشرع، معربا عن اعتقاده بأنه سيقوم بعمل جيد في إدارة الأوضاع، مضيفا أن مهمة الرئيس السوري ليست سهلة.

في سياق متصل، قال موقع "أكسيوس"، إن الرئيس ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التهدئة فيما يتعلق بالعمل العسكري في سوريا.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي قوله، إن ترامب طلب من نتنياهو عدم استفزاز الحكومة السورية.

وأوضح المسؤول أن ترامب أبلغ نتنياهو، أن "القيادة الجديدة في سوريا تسعى لجعلها مكانا أفضل".

ووفق المسؤول، فإنه بعد مكالمة نتنياهو وترامب، بدا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي غيّر لهجته بشأن سوريا، عندما قال إنه من الممكن التوصل لاتفاق مع السوريين، إن لُبّيت مطالب إسرائيل، وفقا لسكاي نيوز.