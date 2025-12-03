كتب- محمد جعفر:

نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤولين أمريكيين ومسؤول إسرائيلي، قولهم إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس ترامب خلال اتصال هاتفي أمس الإثنين، المزيد من الدعم في مساعيه للحصول على عفو من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج.

وأشار "أكسيوس"، أن المحادثة ركزت بشكل كبير على غزة وسوريا، إذ ضغط ترامب أيضًا على نتنياهو لتغيير مساره في غزة، إذ قال ترامب لنتنياهو إنه ينبغي أن يكون "شريكًا أفضل" في تنفيذ اتفاق السلام، وقال مسؤولون أمريكيون إن نتنياهو يبذل قصارى جهده.

وأشار "أكسيوس"، إلى أن ترامب سأل نتنياهو لماذا تقتل إسرائيل عناصر حماس المحاصرين في الأنفاق في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في غزة بدلاً من السماح لهم بالاستسلام.

وقال المسؤولون إن رئيس الوزراء الإسرائيلي رد على ذلك قائلا إن السبب في ذلك هو "أنهم مسلحون وخطيرون"، وفق قوله.

حاولت الولايات المتحدة التوسط في اتفاق بين إسرائيل وحماس، يقضي بمنح عناصر حماس المحاصرين عفوًا في حال استسلامهم، ورأت إدارة ترامب في ذلك نموذجًا محتملًا لنزع سلاح حماس.