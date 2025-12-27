إعلان

كاتس: مستمرون في قيادة سياسة هجومية بلا تنازلات في مخيمات الضفة

كتب : محمود الطوخي

08:53 م 27/12/2025

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، إن حصاره لبلدة قباطية بالضفة الغربية مستمر منذ الأمس، مشيرا إلى أنه اعتقل عددا من المشتبه بهم.

وأكدت القناة 12 العبرية نقلا عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن جيش الاحتلال مستمر في قيادة سياسة هجومية بلا تنازلات ضد ما وصفه بـ" الإرهاب الفلسطيني" في مخيمات الضفة الغربية.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية أبعدت أمس مستوطنين مسلحين وصلوا مدخل بلدة سلفيت في الضفة الغربية للتجول فيها.

وأفادت بأن أجهزة الأمن الإسرائيلية أبلغت نظيرتها الفلسطينية باستيائها من أحداث أمس وحددت إجراءات جديدة للتعامل مع الأمر إذا تكرر.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى أن مستوطنين يهاجمون مساكن الفلسطينيين ويعتدون عليهم بالضرب، في منطقة المالح بالأغوار الشمالية قرب طوباس، مشيرة إلى بإصابة طفل بهجوم المستوطنين.

ويواصل المستوطنون الإسرائيليون، اعتداءاتهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية والاستيلاء على أراضيهم وتخريب محاصيلهم الزراعية، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جيش الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس مخيمات الضفة الغربية المستوطنون الإسرائيليون

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

تونس

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"مرفوض شكلًا وموضوعًا".. تحذير عربي- إسلامي من ربط "أرض الصومال" بتهجير الفلسطينيين
الأرصاد تحذر: منخفض جوي يسيطر مع أمطار ورياح على معظم الأنحاء