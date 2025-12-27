كاتس: مستمرون في قيادة سياسة هجومية بلا تنازلات في مخيمات الضفة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، إن حصاره لبلدة قباطية بالضفة الغربية مستمر منذ الأمس، مشيرا إلى أنه اعتقل عددا من المشتبه بهم.

وأكدت القناة 12 العبرية نقلا عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن جيش الاحتلال مستمر في قيادة سياسة هجومية بلا تنازلات ضد ما وصفه بـ" الإرهاب الفلسطيني" في مخيمات الضفة الغربية.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية أبعدت أمس مستوطنين مسلحين وصلوا مدخل بلدة سلفيت في الضفة الغربية للتجول فيها.

وأفادت بأن أجهزة الأمن الإسرائيلية أبلغت نظيرتها الفلسطينية باستيائها من أحداث أمس وحددت إجراءات جديدة للتعامل مع الأمر إذا تكرر.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى أن مستوطنين يهاجمون مساكن الفلسطينيين ويعتدون عليهم بالضرب، في منطقة المالح بالأغوار الشمالية قرب طوباس، مشيرة إلى بإصابة طفل بهجوم المستوطنين.

ويواصل المستوطنون الإسرائيليون، اعتداءاتهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية والاستيلاء على أراضيهم وتخريب محاصيلهم الزراعية، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.