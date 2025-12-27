فيديو.. رجل أمن بالحرم المكي ينقذ معتمرًا قفز من أعلى صحن الطواف

مصراوي

انتشر مقطع فيديو بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، يوثّق لحظة قيام أحد رجال الأمن بالحرم المكي بإنقاذ معتمر قفز من أعلى صحن الطواف.

وظهر رجل الأمن وهو يقف أسفل المعتمر لحظة قفزه ومحاولة الإمساك به، الأمر الذي خفف من حدة الاصطدام على أرض الحرم.

وحظي مقطع الفيديو بتفاعل واسع، إذ أشاد كثيرون بشجاعة رجل الأمن السعودي، مسلطين الضوء على مستوى العناية والاهتمام الذي يحظى به الحجاج والمعتمرون داخل الحرم.

🔴✔️✍🏻



في مشهدٍ يعجز اللسان عن وصفه، سطّر رجلُ الأمن صورةً ناصعة من الشجاعة والتضحية داخل أطهر بقاع الأرض، عندما أقدم شخص على القفز من الدور العلوي في [#المسجد_الحرام]، في لحظةٍ كانت كفيلة بأن تنتهي بفاجعة لولا لطف الله ثم سرعة تدخل بطلٍ من أبطال الوطن.



لم يتردد رجل الأمن، ولم… pic.twitter.com/RCx7WyA1e2 — د. محمد الحصين (@Dr_mfh_1972) December 25, 2025

ومن جانبها، نشرت وزارة الداخلية السعودية مقطع الفيديو مموهًا في تدوينة على صفحتها بمنصة سناب شات، وعلقت عليه، قائلة إن "القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام تباشر - في حينه - حالة إلقاء شخص نفسه من الأدوار العلوية للمسجد الحرام، وإصابة رجل أمن أثناء محاولة منعه من الارتطام بالأرض وقت سقوطه.. جرى نقلهما لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، واستكمال الإجراءات النظامية".

وكشفت الوزارة اسم عنصر الأمن، قائلة في بيان الجمعة، إنه يدعى ريان آل أحمد.

وأضافت أن وزير الداخلية عبدالعزيز بن سعود، أجرى اتصالًا هاتفيًا بـ ريان واطمأن على حالته الصحية بعد إصابته أثناء أداء مهامه في المسجد الحرام.