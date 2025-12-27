إعلان

فيديو.. رجل أمن بالحرم المكي ينقذ معتمرًا قفز من أعلى صحن الطواف

كتب : مصراوي

11:46 ص 27/12/2025

صحن الطواف بالحرم المكي

مصراوي

انتشر مقطع فيديو بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، يوثّق لحظة قيام أحد رجال الأمن بالحرم المكي بإنقاذ معتمر قفز من أعلى صحن الطواف.

وظهر رجل الأمن وهو يقف أسفل المعتمر لحظة قفزه ومحاولة الإمساك به، الأمر الذي خفف من حدة الاصطدام على أرض الحرم.

وحظي مقطع الفيديو بتفاعل واسع، إذ أشاد كثيرون بشجاعة رجل الأمن السعودي، مسلطين الضوء على مستوى العناية والاهتمام الذي يحظى به الحجاج والمعتمرون داخل الحرم.

ومن جانبها، نشرت وزارة الداخلية السعودية مقطع الفيديو مموهًا في تدوينة على صفحتها بمنصة سناب شات، وعلقت عليه، قائلة إن "القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام تباشر - في حينه - حالة إلقاء شخص نفسه من الأدوار العلوية للمسجد الحرام، وإصابة رجل أمن أثناء محاولة منعه من الارتطام بالأرض وقت سقوطه.. جرى نقلهما لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، واستكمال الإجراءات النظامية".

وكشفت الوزارة اسم عنصر الأمن، قائلة في بيان الجمعة، إنه يدعى ريان آل أحمد.

وأضافت أن وزير الداخلية عبدالعزيز بن سعود، أجرى اتصالًا هاتفيًا بـ ريان واطمأن على حالته الصحية بعد إصابته أثناء أداء مهامه في المسجد الحرام.

