ترامب: الأمور ستسير على ما يرام مع زيلنسكي وبوتين

كتب-عبدالله محمود:

11:32 م 26/12/2025

ترامب وبوتين وزيلينسكي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه ليس لديه أي شيء حتى أوافق عليه لذا سنرى ما لديه وأعتقد أن الاجتماع معه قد يكون مثمرا.

وأضاف ترامب خلال تصريحات لصحيفة لبوليتيكو اليوم الجمعة، أنه يعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام مع زيلنسكي ومع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضا.

وأكد ترامب، أنه سيتحدث قريبا مع بوتين عندما يرى ذلك مناسبا، قائلاً:"الاقتصاد الروسي في وضع صعب للغاية".

