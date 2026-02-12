حدث في 8 ساعات| توجيهات رئاسية للحكومة الجديدة.. وتحذير من طقس الغد

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها الكشف عن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة في أول اجتماع بتشكيلها الجديد، بالإضافة إلى إصداره تكليفًا عاجلًا بشأن التعامل مع الإعلاميين والرأي العام.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مدبولي يكشف عن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة في أول اجتماع بتشكيلها الجديد

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أول اجتماع للحكومة بعد إجراء التعديل الوزاري الجديد، بمقرها بالعاصمة الجديدة، وذلك عقب أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس.

توجيه جديد من مدبولي للحكومة الجديدة بشأن التعامل مع الإعلاميين والرأي العام

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، الحكومة الجديدة، بأن يكون هناك مكتب إعلامي على أعلى مستوى في كل وزارة، وأن يكون هناك متحدثون رسميون ومستشارون إعلاميون بمهام وتكليفات واضحة، ومسئولين عن هذه المهام، ويتم تدريبهم تحت إشراف وزير الدولة للإعلام، ومتابعتهم، وتقييمهم دوريا.

الحكومة توضح حقيقة إيقاف التعامل الإلكتروني مع شركات السياحة على منصة «نسك»

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة ما تم تداوله بشأن إيقاف التعامل الإلكتروني مع شركات السياحة المصرية لتنظيم العمرة على منصة "نسك".

تحذير عاجل من "الأرصاد" بشأن حالة الطقس غدًا.. ضربات برق ونشاط قوي للرياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الجمعة الموافق 13 فبراير 2026، والأحوال الجوية المتوقعة.

ارتفاع نسب الحضور بالمدارس الحكومية.. وزير التعليم: انخفاض دخل السناتر بأكثر من 50%

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ارتفاع نسب حضور الطلاب في المدارس الحكومية، مشيرا إلى أن نسبة الحضور في الفصل الثاني من العام الدراسي 2026 بلغت نحو 90%، وذلك بعد إجراءات لتقليل الكثافات الفصول إلى ما دون 50 طالبا، وحل عجز المعلمين، مما ساهم في إعادة الانضباط ورفع الحضور من مستويات متدنية سابقا.

وزارة الأوقاف: العلماء اتفقوا على نجاة والديّ النبي

أكدت وزارة الأوقاف، اتفاق العلماء وأئمة أهل السنة على نجاة الأبوين الشريفين للرسول صلى الله عليه وسلم، لوقوعهما في زمن الفترة بين الرسل، و استندوا في ذلك إلى نصوص قرآنية قطعية.

آلاف الوجبات بالمجان يوميًا.. تفاصيل مشروع "زاد آل البيت" لإطعام الأسر الأولى بالرعاية – صور

أطلقت وزارتا الأوقاف والتضامن، قبل أيام، مبادرة "زاد آل البيت - المحروسة"، لمد المحافظات بسيارات مجهزة لتوزيع وجبات ساخنة على الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع مؤسسة "حي على الوداد".

الأعلى للإعلام يستدعي مسئول صفحة "إسلام صادق" على فيسبوك

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء المسؤول عن إدارة الصفحة باسم/ إسلام صادق على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

