انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 110 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الخميس 12-2-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4440 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5708 جنيهات للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6660 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7611 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 53280 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 76110 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 236702 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 380550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.34% إلى نحو 4961 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.