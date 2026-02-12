إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يهبط بحلول التعاملات المسائية

كتب : آية محمد

07:40 م 12/02/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 110 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الخميس 12-2-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4440 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5708 جنيهات للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6660 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7611 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 53280 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 76110 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 236702 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 380550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.34% إلى نحو 4961 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سعر سبيكة الذهب سعر سبيكة الذهب 10 جرام سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عيار 14 سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 21

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الإعدام شنقًا لقاتل سائق أوبر حلوان.. والحبس عامين لشقيقه
حوادث وقضايا

الإعدام شنقًا لقاتل سائق أوبر حلوان.. والحبس عامين لشقيقه
6 صور من وصول بعثة الجيش الملكي للقاهرة لمواجهة الأهلي
رياضة عربية وعالمية

6 صور من وصول بعثة الجيش الملكي للقاهرة لمواجهة الأهلي
سر الحاسة السادسة.. لماذا نشعر أحيانا بما سيحدث؟
نصائح طبية

سر الحاسة السادسة.. لماذا نشعر أحيانا بما سيحدث؟
"توثيق الزواج" على نفقة المحافظة.. هدية لبدو "طوبيا" بطابا (صور)
أخبار المحافظات

"توثيق الزواج" على نفقة المحافظة.. هدية لبدو "طوبيا" بطابا (صور)
أغرب الأطعمة حول العالم.. هل تجرؤ على تجربتها؟
نصائح طبية

أغرب الأطعمة حول العالم.. هل تجرؤ على تجربتها؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مكسب 40 جنيها في الكيلو.. الحلقات الوسيطة تقفز بأسعار الدواجن والشعبة تعلق
تعديل تشريعي لزيادة سنوات التعليم الإلزامي سنة إضافية
حقيقة الوقف التعليقي لقانون الإيجار القديم
تبكير صرف مرتبات فبراير للعاملين بالدولة بمناسبة حلول شهر رمضان