الضغط على تنظيم الدولة بالضربات الجوية من خارج سور

وكالات

قال مسؤول أمريكي، إن نحو 300 جندي أمريكي غادروا قاعدة التنف في سوريا عند الحدود مع الأردن والعراق.

وأوضح المسؤول الأمريكي في تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الخميس، أن نحو ألف جندي أمريكي ما زالوا في عدة مواقع في شمال شرقي سوريا.

وتوقع المسؤول الأمريكي، سحب المزيد من القوات الأمريكي في المستقبل القريب من داخل سوريا.

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أن الدور القوي الذي يقوم جيش الحكومية السورية به في مكافحة تنظيم الدولة، سوف يساهم في تقليص انتشار القوات الأمريكية داخل الأراضي السورية.

وأكد المسؤول أن القوات الأمريكية ستواصل الضغط على تنظيم الدولة بالضربات الجوية من خارج سوريا.