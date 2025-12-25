مؤرخة حقوقية: روسيا في عهد بوتين أقل استقرارًا من الاتحاد السوفيتي

برلين - (د ب أ)

قالت إيرينا شيرباكوفا، المشاركة في تأسيس منظمة "ميموريال" الحقوقية، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن روسيا في عهد الرئيس فلاديمير بوتين أقل استقرارا من الاتحاد السوفيتي.

وأوضحت شيرباكوفا أنه رغم أن النظام السوفياتي كان "فاسدا ويفتقر إلى المصداقية"، فإنه كان يقوم على قواعد واضحة تحكم القيادة والحزب الشيوعي والإدارة. وقارنت ذلك بما وصفته بنظام بوتين "المنظم على مبدأ المافيا والقائم على الثقة الشخصية".

وأضافت أن كل شيء يعتمد على الرئيس، 73 عاما، محذرة من أن "ذلك قد يؤدي إلى بدء انهيار كل شيء إذا ما حدث أمر ما لهذا الشخص"، بحسب قولها لـ (د ب أ).

ولا تتوقع المؤرخة المتخصصة في تاريخ روسيا الحديث انهيارًا سريعًا، رغم مرور ما يقرب من أربع سنوات على الحرب في أوكرانيا. وقالت: "الأزمة تتفاقم، ومع ذلك لا تزال البلاد تملك قدرات، كما أن بنية السلطة لا تزال تملك قدرات. فالجهاز الأمني قوي للغاية".

وأشارت شيرباكوفا إلى أن دعاية بوتين تعتمد على إعادة كتابة التاريخ الروسي وإبراز ماض روسي يقدم على أنه بطولي.

وفي مواجهة ذلك، تواصل منظمة "ميموريال"، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام لعام 2022، "معالجة تاريخ القمع السياسي والمقاومة"، رغم حظرها في عام 2021.