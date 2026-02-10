إعلان

وزيرة الخارجية الإماراتية تلتقي بنظيرها الإيراني في طهران

كتب : مصراوي

11:06 ص 10/02/2026

وزيرة الخارجية الإماراتية، لانا نسيبة

وكالات

التقت وزيرة الخارجية الإماراتية، لانا نسيبة، التي سافرت إلى طهران للمشاركة في الاجتماع الثاني للجنة المشاورات السياسية بين إيران والإمارات، بعد ظهر يوم الاثنين مع وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي.

وخلال الاجتماع، وصفت وزيرة الخارجية الإماراتية المحادثات مع النائب السياسي لوزارة الخارجية الإيرانية بأنها مفيدة وبناءة، وأكد عزم الإمارات على مواصلة تعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية بين إيران والإمارات في مختلف المجالات، ولا سيما في القطاعين الاقتصادي والتجاري.

ورحبت نسيبة باستئناف الحوار الدبلوماسي بين إيران والولايات المتحدة في مسقط، وأكدت التزام بلادها بالاستقرار الإقليمي والأمن وخفض حدة التوترات.

كما أشار عراقجي إلى العلاقات الجيدة والواسعة بين إيران والإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أن إيران مستعدة لتوسيع العلاقات الثنائية بما يتماشى مع المصالح المشتركة والمتبادلة للبلدين.

كما أشاد عراقجي بجهود دول المنطقة للمساعدة في تخفيف التوترات وحماية السلام والاستقرار الإقليميين، وأعرب عن تقديره لمبادراتها الدبلوماسية ومساعيها الحميدة في هذا الصدد.

وتبادل الجانبان كذلك وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية، وأكدا على أهمية تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة من خلال الحوار والحلول الدبلوماسية، فضلاً عن مواصلة المشاورات والاتصالات بين البلدين.

