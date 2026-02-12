إعلان

"بصناديق كرتونية وملاءات".. لماذا زيّفت السلطات الأمريكية جثة إبستين؟

كتب : مصراوي

10:54 ص 12/02/2026

جيفري إبستين

نيويورك - (د ب أ)

تزعم وثيقة لمكتب التحقيقات الفيدرالي أن مسؤولي وزارة العدل الأمريكية حاولوا تشتيت وسائل الإعلام بجثة مزيفة بعد وفاة الملياردير الأمريكي المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.

ويظهر هذا الادعاء في ملخص مقابلة مع ضابط يعمل بالسجن، الذي يعد جزءا من ملفات إبستين التي نشرت مؤخرا. وكان الخداع يهدف إلى ضمان نقل الجثة الحقيقية بسلاسة ودون عراقيل إلى مكتب الطبيب الشرعي.

وتم العثور على إبستين، الذي أدار شبكة اعتداءات جنسية على مدار سنوات، ميتا في زنزانته في سجن متروبوليتان بنيويورك في أغسطس 2019. وفقا لمسؤولين انتحر إبستين.

يشار إلى أن وفاة إبستين صاحب الـ66 عاما، محط كثير من قصص المؤامرات بسبب علاقاته بدوائر رفيعة المستوى بالمجتمع وعالم السياسة فضلا عن فواصل زمنية في المراقبة أثناء احتجازه في السجن.

ووفقا لوثيقة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، احتشد عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام خارج السجن يوم وفاة إبستين.

وقال الموظف بالسجن إنه من أجل "خداع الإعلام"، تم ترتيب شيء يبدو كجثة وصناديق كرتونية وملاءات. وتم نقل الجثة المزيفة في شاحنة بيضاء تتبع الطب الشرعي، وتبعها صحفيون.

وتم نقل الجثة الحقيقية، "دون ملاحظتها"، في شاحنة سوداء.

جيفري إبستين السلطات الأمريكية جثة إبستين

